Continúa este viernes Surf City El Salvador ALAS Global Finals, en Punta Mango

Este viernes sería el quinto día consecutivo de la competencia del Surf City El Salvador ALAS Global Finals, que se lleva a cabo en playa Punta Mango, en Usulután.

El Salvador se ha posicionado en continuar siendo sedes de los torneos mundiales de surf, por la apuesta del presidente Nayib Bukele en el rubro de turismo, aprovechando que el país tiene buenas olas para el desarrollo de estos eventos deportivos acuáticos.

En la competencia de esta semana son 27 países que participan en este circuito de surf, de zonas de América, Asia y Europa.

La transformación de El Salvador está garantizando que tanto los salvadoreños, como extranjeros, puedan disfrutar de este país, que ahora vive en un país seguro.

El gobierno del presidente Bukele le apostó al turismo en el oriente, Playa Punta Mango, se ha convertido en el proyecto de Surf City 2, en donde se desarrolla el campeonato mundial de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS).