ALAS Global Tour premió a sus campeones en Surf City de la región oriental

El torneo intercontinental ALAS Global Tour Finals llegó a su fin este sábado 22 de noviembre con la premiación de los que consiguieron el máximo puntaje por cada una de sus categorías.

El presidente de la organización, Karim Sierralta, destacó del campeonato “un ambiente espectacular, en una de las olas más espectaculares de América y el Mundo”, en Punta Mango, departamento de Usulután.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, durante la premiación, expresó: “estamos avanzando en el surf, pero eso también nos ayuda para seguir avanzando en un turismo sostenible a través del surf”. En esa misma línea, la funcionaria subrayó también el apoyo de las comunidades aledañas, quienes también atendieron a los visitantes internacionales.

Este fue el último torneo internacional de surf que celebra El Salvador en 2025. Para el próximo año está confirmado el regreso del Championship y el mundial para las categorías junior.