Cuarta Edición del Festival de Arte y Diseño se desarrollará en tres regiones del país

Este año se desarrollará la Cuarta Edición del Festival de Arte y Diseño, con el lema «Trama: Donde las ideas se entretejen», que realizará en tres regiones: Suchitoto, Ruinas de El Tazumal y Puerto de La Libertad.

El primer festival será del 27 y 28 de septiembre en Suchitoto, con la trama: Raíces de color tintes naturales; el segundo festival tendrá el tema de Semíotica Nahual, textiles y tejidos, a desarrollarse el 25 y 26 de octubre; y el tercer festival en el Puerto de La Libertad, con la trama: La Vanguardia, modernidad de las técnicas, el 13 y 14 diciembre próximo.

Este tipo de eventos son impulsados por Conamype El Salvador, en conjunto con Clúster de Moda (SMODA) y buscan promover y fortalecer al talento salvadoreño en arte y diseño.

Para participar en el Premio Nacional de Artesanías 2025, los interesados deben enviar las propuestas para el Premio Nacional de Artesanías 2025. El período de inscripción cierra el 31 de octubre.