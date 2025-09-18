Salvadoreña originaria de Chalatenango participa en Miss Latinoamérica 

La salvadoreña Elizabeth Morales, originaria de Chalatenango, representa a El Salvador, en el evento Miss Latinoamérica, que se realiza desde el 17 al 28 de septiembre, en la ciudad de Panamá.

Morales es una joven salvadoreña de 22 años, quien es estudiante de ciencias de la computación, ella tiene grandes sueños que cumplir.

En los últimos meses, pasó preparándose para viajar a ciudad de Panamá y su meta es ganar la corona para El Salvador.

En 2024, el país fue representado por Letty Marroquín, quien dejó en alto el nombre del país al participar en este evento de belleza.