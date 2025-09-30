Metrocable haría recorrido de 15 minuto entre Mejicanos y centro de San Salvador

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo este marte que el proyecto del metrocable hará un recorrido de 15 minutos entre Mejicanos y centro de San Salvador, cuando usualmente se hace en vehículo o en autobús de 40 a 45 minutos.

La construcción del metrocable tendrá una duración de un año a año y medio, el gobierno sería el encargado del proyecto en un primer momento, posteriormente podría hacerse una concesión.

Reyes dijo que ya están pensandos cuáles serán las estaciones del metrocable, en donde se permitirá algún tipo de venta y habría punto donde los buses del transporte colectivo se alimentarían de los pasajeros del metrocable. Foto: Centroamerica360°