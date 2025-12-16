Ejecutan simulacro por temporada de Navidad y fin de año

Personal de las Instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, participaron este martes en un simulacro de accidente vial en el bulevar Monseñor Romero, para prevenir accidentes viales durante este período.

Este simulacro sirvió como prueba para medir la capacidad operativa del Equipo Táctico Operativo y de las instituciones, en un escenario donde se mostró a un conductor que, por exceso de velocidad y distracción al volante, perdió el control del vehículo que maneja y chocó con un motociclista que transitaba por la zona, quedando el conductor atrapado dentro del automotor.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, afirmó que el escenario propició generar una «situación compleja y de alto riesgo» que tiene similitud con las situaciones que enfrentan a diario en el país.

Por su parte, el director del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), Carlos Orellana, dijo que en el marco de este ejercicio, la institución cuenta con el número 132 las 24 horas los 7 días de la semana para colaborar con la población durante las festividades de Navidad y fin de año,

Además, tendrán a más de 20,000 elementos de salud que estarán desplegados a nivel nacional, 17 bases operativas y la flota vehicular con más de 100 ambulancias.