La colombiana Shakira dará tres conciertos en El Salvador en febrero 2026

El próximo año inicia con pie derecha en el tema de entretenimiento. El Estadio Mágico González, será escenario de uno de los eventos musicales más importantes del 2026.

La residencia exclusiva de Shakira llegará al país con tres conciertos los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026. Este proyecto, es impulsado por El Salvador como Marca País, en colaboración con Two Shows Producciones y Fénix Entertainment.

Este evento atraerá a miles de visitantes de todos los países centroamericanos hacia el destino más seguro del hemisferio occidental. Este escenario ha permitido consolidar iniciativas que promueven el turismo, la cultura y las experiencias de gran formato.

Los precios de las entradas oscilarán entre $45 y $275, convirtiéndose en algunos de los más accesibles para un show de esta magnitud en los últimos tiempos. La venta iniciará el próximo 17 de diciembre de 2025.