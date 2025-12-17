Presidente Bukele afirma que Doctor SV “logran una precisión diagnóstica validada del 93 %” con IA

El presidente de la República, Nayib Bukele sostuvo una reunión con el presidente de Google Cloud para América Latina, Eduardo López, quien visitó El Salvador para conocer de cerca el programa de salud Doctor SV.

El mandatario salvadoreño destacó los avances en el rubro con la aplicación y asistencia de los médicos con apoyo de la IA.

“Nuestros médicos asistidos por IA en Doctor SV logran una precisión diagnóstica validada del 93%. Entre los más altos reportados a nivel mundial”, explicó el jefe de Estado.

Our AI-assisted doctors in @doctorsvapp achieve a validated diagnostic accuracy of 93%. Among the highest reported globally. — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 17, 2025