El Centro Histórico estará cargado de actividades este domingo

Las personas que gustan de la actividad física podrán participar en la carrera Liga Pink Run. Este evento se desarrollará en beneficio de las mujeres que luchan o han padecido cáncer de mama. El circuito será de 3.5 kilómetros e iniciará en la Plaza Morazán a las 6:00 a.m.

Al finalizar la carrera, se entregarán premios a las tres primeras mujeres y tres primeros hombres en llegar a la meta. La jornada incluirá batucada, concursos de baile y actividades recreativas.

Asimismo, en el Centro Histórico se estará realizando la tercera edición del freestyle 4H El Salvador, que se espera reúna a más de 10,000 personas. Participarán artistas internacionales de alto nivel como Jon Z, Marithea y Dominic, junto a talentos salvadoreños, en una competencia que mezcla cultura, arte y espectáculo.

El domingo, también a las 5:00 p.m. se estará desarrollando El Salvador AeroPress Championship 2025 que es parte del circuito mundial del World AeroPress Championship (W.A.C.), un torneo que se realiza en más de 60 países para seleccionar a los mejores baristas del planeta.

La competencia nacional busca elegir al mejor talento salvadoreño que representará al país en el World AeroPress Championship 2025, a celebrarse en Seúl, Corea del Sur.

Previo a la competición se realizará una degustación gratis del café que ofrecen los establecimientos del Centro Histórico.