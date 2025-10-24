Festival de Arte y Diseño El Salvador 2025 se traslada al Tazumal

La cuarta edición Festival de Arte y Diseño El Salvador 2025 llegará este 25 y 26 de octubre al Parque Arqueológico Tazumal, Santa Ana. Estos dos días los participantes podrá disfrutar de talleres vivenciales, pasarelas de moda, espacios musicales, exhibiciones culturales y muchas más sorpresas.

“Trae a tu familia y amigos y celebra con nosotros el arte, la creatividad y la identidad salvadoreña”, dijo Conamype.

En esta parada, el festival tendrá una temática relacionada a la Semiótica Nahual, dedicado a los textiles y tejidos como símbolos culturales.

Este año, el formato evolucionó a festivales regionales, bajo el concepto “TRAMA: donde las ideas se entretejen”, con el propósito de consolidarse como un espacio de encuentro entre tradición, innovación y creatividad salvadoreña.

La primera edición de este festival se celebró en Suchitoto, Cuscatlán, el mes pasado, y la última tendrá lugar en el Puerto de La Libertad, el 13 y 14 de diciembre.