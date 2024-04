El financiamiento a la construcción refleja el buen estado de la banca en El Salvador

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) afirmó que el crecimiento que ha experimentado el crédito para el sector construcción, principalmente en los créditos para construir vivienda, son un signo del buen estado que atraviesa el sistema financiero salvadoreño.

«En su mayoría, los créditos destinados para la construcción de vivienda han incrementado un 53.3 %. Esto también es una señal de la robustez del sistema financiero, que es capaz de financiar esta actividad que está empujando la economía», afirmó.

El titular del BCR destacó que la construcción fue la actividad económica de mayor crecimiento en 2023, con un 17.9 %. El funcionario hizo énfasis en que los proyectos de inversión en este rubro no se detuvieron, pese a que 2023 fue un año preelectoral.

«Pasa en todos los países: cuando hay un año preelectoral, las inversiones de las empresas privadas se contraen, porque no saben qué va a pasar, cuál será el clima (para los negocios) durante el próximo período presidencial. Eso no lo vimos en El Salvador, al contrario, las empresas, ahora que ya no pagan extorsión, que tienen un clima favorable, están invirtiendo más, no solo las nacionales, sino las internacionales», afirmó el presidente del BCR.

La economía salvadoreña creció en 2023 un 3.5 % con respecto a 2022, superando así el promedio histórico de crecimiento económico que el país registraba desde hace décadas, del 2.1 %. Las proyecciones hechas por el BCR para 2024 rondan el 3.5 % y el 4 %.