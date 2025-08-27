El Salvador llega a 999 días sin homicidios

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró este miércoles que hasta el momento se tiene un registro de 999 días con cero homicidios a nivel nacional, en su mayoría con la implementación del régimen de excepción.

«Para ahora amanecemos con 999 días sin homicidios, primero Dios esta semana alcanzamos los 1,000», afirmó el funcionario.

Señaló que «más de 850 de estos días sin homicidios se han conseguido dentro del régimen de excepción, que es la cara visible de la guerra que enfrentamos contra estas organizaciones».

Recalco el titular de Seguridad que con esta tendencia la proyección es alcanzar al cierre de 2025 un promedio de 1 y 1.3 homicidios. Solo con el régimen de excepción, la institución contabiliza 89,000 detenciones de pandilleros, aproximadamente.

Destacó que el promedio de efectividad en el combate de la impunidad en el delito de homicidios en 2024 fue del 98.6% «y recibimos estadísticas de 97 por ciento de impunidad y solo el 3% de efectividad, cuando llegamos al gobierno». «Ahora podemos decir que hay un 100% de efectividad», detalló.