Instalan nuevo Consejo Superior del Trabajo como muestra de madurez política

El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Superior del Trabajo, Rolando Castro, presidió la ceremonia de instalación y juramentación del Consejo Superior del Trabajo (CST), que incluye la participación de representantes del Gobierno, empresa privada y trabajadores.

Durante la ceremonia, el funcionario realizo la toma protesta y procedió a la juramentación de los nuevos integrantes del Consejo.

Castro destacó la instauración del Consejo Superior del Trabajo por constituir uno de los pilares de la paz laboral, el diálogo social y el desarrollo económico inclusivo de El Salvador.

«Es una institución que expresa madurez democrática y buena gobernanza», afirmó.

La conformación del CSJ es considerado un paso estratégico hacia la consolidación de un modelo laboral más justo, participativo, y un un espacio legítimo donde cada sector puede exponer sus puntos de vista.

«Este consejo no es un espacio de confrontación, es un espacio de concertación tripartita. Debe convertirse el diálogo en acuerdos para la construcción de políticas públicas para El Salvador», subrayó el titular de Trabajo.