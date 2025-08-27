Presidente Bukele lanza Dirección de Mercados Nacionales

El presidente de la República, Nayib Bukele, lanzó la Dirección de Mercados Nacionales, desde las nuevas instalaciones del Mercado San Miguelito, en el distrito de San Salvador, de San Salvador Centro, que fue inaugurado.

Bukele aseguró que esta nueva entidad no nace para ser lo mismo de siempre, sino que rompen con el pasado y estará regido por normas.

El nuevo mercado San Miguelito tiene una inversión de $34 millones, se construyó desde cero, después del incendio del 22 de septiembre de 2021, indicó el jefe de Estado.

Este mercado tiene 7,500 metros cuadrados de construcción, constará con 1,040 puestos, donde habrá productos de diferentes rubros, con un espacio para comidas, un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI).

Además del mercado San Miguelito fueron entregados cinco: Chalchupa, con una inversión de $17.6 millones; el Mercado de Tapalhuaca en La Paz; Plaza Gastronómica del Monte San Juan, en Cuscatlán; y el Mercado de El Triunfo, en Usulután.

También destacó que construirán otros mercados en e distintos puntos del país,“Concepción de Oriente en La Unión con $1.1 millones de inversión; el Mercado de Lourdes en La Libertad, son $10 millones; el Mercado de Nueva Concepción, $10.5 millones; un mercado en La Palma, por $708 mil (ambos en Chalatenango) y el Mercado de San José Guayabal, Cuscatlán, $2.8 millones de dólares”.