El Salvador superaría récord de agua acumulada el año pasado

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, informó sobre las posibilidades de lluvias para esta semana, especialmente en las tardes y noches, la cuales traerán consigo ráfagas de viento y actividad eléctrica.

“Toda esta semana vamos a tener lluvias. Estas inician, por lo general, en la zona oriental, luego se desplazan hasta al Área Metropolitana de San Salvador y se extienden al occidente. De ser necesario vamos a subir de categoría la alerta verde, de momento no se tiene ningún sistema ciclónico influenciando directamente el país”, detalló.

En opinión del funcionario, hasta agosto el país ha registrado el 80 % de agua acumulada que cae en un año, que promedia los 2,000 milímetros.

De continuar con la tendencia de mucha lluvia, ese promedio podría superarse al cierre del año.

“Agosto va a finalizar con más acumulados de lluvia, hasta esta madrugada estábamos a un 80 % de ese promedio y falta toda esta semana. Ya llevamos el 80 % de la lluvia anual en todo el país», explicó.