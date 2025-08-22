Estadio «Mágico» González casi listo para una noche vibrante con Maluma

El Estadio Nacional Jorge «Mágico » González se prepara para una noche de música y baile con la presentación del cantante colombiano #Maluma. La cita es este sábado 23 de agosto a las 7:00 p.m.

El artista ha conquistado escenarios a escala internacional y la visita a El Salvador con gira mundial «Pretty + Dirty Tour», ha sido muy esperada por sus fanáticos, quienes disfrutarán del concierto en un ambiente seguro.

El ídolo global de la música urbana promete un espectáculo inolvidable con todos sus éxitos, con un show que vale la pena disfrutar.

Los salvadoreños vivirán una noche llena de ritmo y reguetón, cuando el intérprete de Felices los 4 Borró y Borró Cassette pise el escenario salvadoreño una vez más. Adquiere tus entradas a través del sitio https://www.smartticket.fun/es.