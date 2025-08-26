Ministra de Educación destituye a autoridades del Instituto Técnico Industrial 

La ministra de Educación, Karla Trigueros, ordena la destitución inmediata del director y subdirector del Instituto Técnico Industrial (INTI), de San Salvador.

La decisión se debe a que son las mismas autoridades que en el pasado estaban cuando los estudiantes protestaban haciendo señas de pandillas, así quedó evidenciado en el video que compartió este lunes 25 de agosto el presidente, Nayib Bukele.

«He ordenado la destitución inmediata del director y subdirector del Instituto Técnico Industrial (INTI), tras confirmarse que continúan siendo los mismos de aquella época evidenciada en el video compartido por el Presidente Nayib Bukele”, indicó la funcionaria.

Las autoridades que serán destituidas son: Óscar Manuel Melara Rubio, quien hasta este día fungía como director y Eliezer Otoniel Delgado, quiera era el subdirector.

El presidente Bukele dijo que las “medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.

El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen”.