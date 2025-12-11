El Salvador y Costa Rica suscriben acuerdos regiones para combatir la criminalidad

El presidente de El Salvador Nayib Bukele y su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, suscribieron esta tarde la Declaración de Coatepeque y el Escudo de Las Américas, como compromisos para combatir los problemas de inseguridad en la región.

Ambas iniciativas fueron anunciadas tras la reunión que sostuvieron en la Casa Presidencial de Coatepeque en el marco de la visita que realiza al país el jefe de Estado costarricense al país.

“Con la Declaración de Coatepeque lo que queremos es lanzar el Escudo de Las América, para que en un inicio los dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad”, afirma el Presidente @nayibbukele, ante la evolución del crimen de manera regional. No tiene lógica que se combatan las estructuras criminales sin coordinarnos nosotros”, expuso Bukele.

Expresó que con ambas iniciativas “vamos a trabajar de la mano para llevar beneficios concretos a la población”.

“Para cada uno de nosotros, incluyendo el pueblo de El Salvador y Costa Rica, un asesinato es uno en exceso, a este nivel ustedes tuvieron peor que una zona de guerra, es que había una guerra con las pandillas. Usted señor Presidente dio ejemplo de que gobernar es decir y actuar”, manifestó por su parte el presidente Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Dijo: «Lo que yo si quiero y me confieso ante las cámaras es que mi país cambie al poder judicial, que cambie nuestras leyes, para que los ciudadanos salgan delas cárceles de sus casas y los criminales se queden en las cárceles”.

Costa Rica enfrenta un aumento de la espiral de violencia y a pesar que los niveles son bajos, resiente su mandatario la falta de apoyo de sectores internos, algo que el Presidente Nayib Bukele ha logrado solventar con creces y que le ha permitido convertir a El Salvador en la nación más segura del hemisferio occidental, incluso más que algunos países de Europa.