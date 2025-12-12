Plan de Fin de Año contará con 100,000 personas para atender emergencias de la época

Este viernes, la Comisión Nacional de Protección Civil presentó el Plan de Fin de Año para atender las emergencias de la época de Navidad y Fin de Año 2025, serán aproximadamente 100,000 recursos humanos destinados a brindar asistencia a la población salvadoreña y extranjeros.

Dentro de las instituciones que están dentro del plan estarán 342 guardavidas de Protección Civil, quienes vigilarán 170 puntos entre ellas playas, parques acuáticos y los lagos Coatepeque y de Ilopango.

Asimismo, El Cuerpo de Bomberos tendrá en disposición a 800 bomberos de las 18 estaciones para la temporada de Fin de Año. Además, contarán con 150 inspectores de la institución, quienes estarán supervisando puestos de pólvoras y otros lugares.

También, el Viceministerio de Transporte desplegará a su personal con el fin de prevenir accidentes de tránsitos, orientar y apoyar a los conductores. La institución realizará más de 2 mil controles vehiculares, 250 puntos para agilizar el tráfico; además, habrá restricciones de circulación para transporte pesado a partir del 25 de diciembre.