El Salvador y Perú intercambian experiencias en el tema de gastronomía

Una delegación del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), de Perú, llegó al país con el fin de tener un intercambio de experiencias gastronómicas entre ambas naciones.

Participan por El Salvador en este encuentro entre ambas naciones, la titular del @MITURElSalvador, @MorenaValdezSV, la directora general de la AgenciaEsco del Ministerio de Relaciones Exteriores, Karla de Palma, y la directora ejecutiva de Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, expresó el beneplácito de El Salvador con la visita de la delegación peruana. “Es un gusto para nosotros recibirlos en el Ministerio de Turismo y dar apertura a esta sesión, que sería la última actividad que tenemos que hacer en el proyecto de Fortalecimiento de capacidades de la sede de Gastro-Lab Surf City, a través de intercambios de experiencias gastronómicas entre El Salvador y el Perú”, dijo la ministra.

Explicó la ministra Valdez que el proyecto comenzó el año pasado, con un grupo de jóvenes que recibió clases virtuales, agrega que se hizo de esta manera para alcanzar al mayor número de participantes. Además, un grupo de Gastro-Lab viajó a Perú para conocer la gastronomía.