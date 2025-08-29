Lluvias continuarán en el país, especialmente en las tardes y noches

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, aseguró que el país se encuentra bajo la influencia de lluvias y que continuarán presentándose especialmente en las tardes y noches.

«Tenemos el viento acelerado y eso es lo que estamos recibiendo”, recalcó durante un balance de emergencias.

Afirmó que hay varios sistemas que no tendrán incidencia en el país y agregó que en la zona norte es donde hay mayor acumulación de agua.

Actualmente, se tiene 1,312 milímetros de agua acumulada. Para septiembre se tendrá acumulados de hasta 500 milímetros.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, detalló que desde el 21 al 28 de agosto, las lluvias han provocado la caída de 116 árboles caídos, 4 deslizamientos o derrumbes, 65 vías obstruidas y 2 muros perimetrales con daños.

Agregó que hasta el momento hay 5 albergues con 79 personas, 62 adultos y 17 menores de edad.