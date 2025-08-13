Especialista señala aportes que traerá puentes en el oriente del país

El experto en comunicación estratégica, Gabriel Trillos, recalcó la importancia de los dos puentes inaugurados anoche por el presidente Nayib Bukele en el oriente del país.

De acuerdo con el especialista, ambas obras fortalecerán la conectividad, contribuirán a dinamizar la economía, y mejorarán la calidad de vida de las personas.

«Va a tener un impacto social estos puentes, mejorará la calidad de vida en su viabilidad y tendrá un aporte económica que beneficiará a mas de 700,00 personas», detalló.

Trillos remarcó que además de la inversión, la calidad de la obra es importante porque representa una infraestructura «muy bonita, muy funcional».

Remarcó que el gobierno del Presidente Bukele está sumando mega obras, que conlleva el fortalecimiento del turismo, mejora la conectividad vial y promueve el desarrollo económico.