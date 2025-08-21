Protección Civil emite Alerta Verde a escala nacional por intensificación de lluvias

Protección Civil declaró Alerta Verde a escala nacional ante el incremento de lluvias en el país. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, informó que la época lluviosa ya se encuentra plenamente establecida, tras el fin de la canícula, y que septiembre se perfila como el mes más lluvioso del año, con acumulados de hasta 500 milímetros de agua.

El funcionario señaló que se espera que agosto cierre con lluvias por arriba del promedio, y que al finalizar el 2025 se podrían alcanzar hasta 2,000 milímetros acumulados a nivel nacional. López aseguró que el mantienen vigilancia constante sobre los sistemas ciclónicos en el Atlántico para brindar información oportuna a la población.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, detalló que las precipitaciones de esta semana han causado afectaciones en distritos como Santa Rosa de Lima y Chalatenango, donde se reportan 50 viviendas dañadas, de las cuales, 10 sufrieron daños críticos y 40 resultaron anegadas.

Las familias evacuadas reciben atención en albergues. De los 180 que se encuentran listos a escala nacional, ocho están activos con 41 familias. Amaya exhortó a la población a no cruzar ríos ni quebradas durante las tormentas y a atender las recomendaciones de prevención, como no botar basura y mantener libres canaletas y tragantes para evitar inundaciones. Foto: cortesía