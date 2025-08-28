Exponen a CASALCO proyectos de vivienda de interés social

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, sostuvo un encuentro con empresarios de CASALCO, para presentarles la nueva normativa de proyectos de vivienda de interés social, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa.

Con esta iniciativa se busca garantizar una vivienda digna, segura y accesible para las familias salvadoreñas.

La funcionaria explicó que la nueva normativa busca motivar a los inversionistas a construir viviendas de interés social, principalmente en altura.

«Con estas disposiciones, también estamos trabajando en una serie de incentivos que permitirán reducir el costo por unidad habitacional, de manera que esa reducción se vea reflejada en el precio de venta», expresó

Puso de relieve las políticas de seguridad y señala que «gracias» a ello «ahora todos tienen la certeza de invertir en una vivienda».

«Sin embargo, sabemos que existe mucha demanda y poca oferta, por lo que trabajamos para crear las condiciones que permitan a más salvadoreños cumplir el sueño de tener su casa propia», subrayó.