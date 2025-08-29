Medidas educativas recibe el respaldo de ANDES 21 de Junio

Israel Montano, secretario general de Andes 21 de Junio, destacó el nombramiento de la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros y aseguró que el único que tiene la potestad de tomar decisiones importantes de esta índole es el presidente Nayib Bukele.

«El nombramiento de la nueva ministra de Educación es una potestad constitucional y el único responsable de hacer un nombramiento es el presidente de la Republica», afirmó.

«Nosotros hemos seguido de cerca que ella ha tomado y consideramos que son pertinentes y está ayudando a que la disciplina en los centros educativos se retome porque se habían perdido, como ANDES 21 de Junio vemos con buenos ojos y respaldamos esas medidas», remarcó.

La titular de Educación ha tomado acciones como el corte de pelo, buena presentación, respeto a las autoridades de educación, entre otras.

”Estamos convencidos que se harán cambios significativos, no solo se harán parches», sostuvo por su parte, el miembro del comité ejecutivo de ANDES 21 de Junio, Francisco Cruz.

Indicó que a lo largo de la historia han habido personajes al frente de esta cartera de Estado y hoy tenemos a esta persona con ese rango y consideramos que si eso es beneficio de la comunidad educativa por qué no respaldarlo», dijo.