La Compañía Nacional de Danza estará en el Cultural Fest

El Ministerio de Cultura ha preparado diversas actividades para este fin de semana como parte del Cultural Fest que se desarrolla en la ex Casa Presidencial, ubicada en San Jacinto, San Salvador.

Para el sábado 25 de octubre desde las 4:00 de la tarde se podrá disfrutar de la estación del juguete tradicional, del taller denominado “Plumas difumadas” y de la puesta en escena de la Compañía Nacional de Danza con “Pedro y el Lobo”.

El domingo 26 de octubre, también las familias podrán presenciar de la actuación de los integrantes de la Compañía Nacional de Danza y de la presentación del Ballet San Salvador Sur. Estas actividades son gratuitas.

Además, en la actividad cultural participan emprendedores de comida que ofrecen una variedad de platillos a los asistentes.