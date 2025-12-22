MOP lanza plan de asistencia de grúas gratuitas para esta Navidad y Fin de Año

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que el gobierno del presidente Nayib Bukele, siempre despliega personal en los periodos vacacionales, garantizando la movilidad de las personas, en los sitios turísticos y el Centro Histórico.

El funcionario expresó que la asistencia con las grúas gratuitas inicia este día 22 de diciembre y finalizará el 4 de enero del 2026, podrán llamar al teléfono 2510-01999. Habrá restricciones de circulación del transporte de carga desde 24 de diciembre al 4 de enero, «tendremos restricciones de circulación al transporte de carga en la zona costera desde Miramar hasta playa Las Flores, por la afluencia de turismo en la zona».

Rodríguez señaló que buscan con las medidas viales reducir los accidentes de tránsitos y muerte por estos siniestros viales, por ello desarrollarán una campaña de concientización.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo que trabajaran en esta temporada de Navidad y Fin de Año, estarán desplegados a escala nacional para garantizar se respete las normas de tránsito y sobre todo que brindarán apoyo con #MOPTeAsiste, son grúas gratuitas y podrán solicitarla en 2520 01999. Para esta temporada tendrán 11 nuevas grúas y especiales para mantenimiento de semáforos.

Por su parte, la directora del FONAT, Bessy Guzmán, asegura que este año se registra una reducción del 5.4 % de la cifra de fallecidos en comparación al año pasado. Además, hace un llamado a los conductores a respetar la normativa vial para evitar tragedias.