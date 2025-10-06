FOVIAL reporta 100 % de conectividad a pesar de lluvias

El director de FOVIAL, Alex Beltrán, destacó que a pesar de las lluvias, el país cuenta con 100 % de conectividad debido al trabajo inmediato que ejecutan cuando ocurre alguna emergencia.

Hasta el momento la institución ha atendido derrumbes y deslizamientos que han ocurrido durante las lluvias, como en el caso de Panchimalco, donde ya se encuentran interviniendo la zona.

Las precipitaciones han dejado un total de 723 emergencias (346 de ellas han sido derrumbes en diferentes carreteras), 272 árboles caídos, 59 inundaciones y 34 cárcava, explicó Beltrán.

Agregó que ya se encuentran desalojando el derumbe que se produjo en el kilómetro 10 de la carretera a Panchimalco, donde se registró un derrumbe esta madrugada. El paso es controlado en la zona.