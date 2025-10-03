Sigue afluencia de hondureños a El Salvador en festivo Morazánica

Continúa la afluencia de turistas hondureños ingresando a territorio salvadoreño por la Frontera El Amatillo, en La Unión.

Largas filas de familia hondureñas han sido observadas estos últimos días en este lugar, quienes vienen hacer turismo a El Salvador.

Se proyecta del 30 de septiembre al 6 de octubre, 37 mil hondureños visiten distintos lugares turísticos salvadoreños, en comparación al 2024, habría un 6% más de asistencia.

De acuerdos a testimonios de los visitantes hondureños, El Salvador tiene una oferta turística variada, entre las que destacan Centro Histórico.