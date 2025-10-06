MARN pronostica más lluvias para esta semana

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, actualizó información sobre las condiciones del clima y asegura que las últimas lluvias están siendo provocadas por un sistema de baja presión desde el Oceáno Pacífico.

El funcionario indica que una Onda Tropical ubicada en El Caribe incidirá el fin de semana con lluvias.

Destacó que en los últimos días ha llovido de forma significativa. En la zona de Zaragoza se tuvo un acumulado de 199 milímetros en una semana.

Afirmó el funcionario que La Unión tuvo acumulados que superan los 170 milímetros, y agregó que en la zona oriental es donde se ha tenido más lluvia.

Además, agregó que esta semana se tendrá lluvias por las mañanas el lunes y martes. «De miércoles a viernes, las lluvias ocurrirán por la tarde y la noche. Todos los días va a llover”, indicó.