Gestión de Bukele suma 1,093 días sin homicidios como resultados de su estrategia de seguridad

Desde que inició la gestión del presidente Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019 hasta el 21 de diciembre de este 2025, las autoridades de seguridad contabilizan 1,093 días sin homicidios a escala nacional.

Este resultado es muestra de la voluntad política que ha tenido el mandatario salvadoreño por erradicar a las pandillas, consideradas como un cáncer de la sociedad y hoy en día guardan prisión por sus crímenes atroces.

El Plan Control Territorial y el régimen de excepción han sido los pilares para que El Salvador se convierta en el país más seguro del hemisferio occidental.

Este año la cifra será una menor que el año pasado, porque de enero al 21 de diciembre van 77 asesinatos a nivel nacional.

La tasa de homicidios para 2025 es la más baja en la historia del país, 1.33 por cada 100,000 habitantes, según recopilación de https://elsalvadorinfo.net/homicide-rate-in-el-salvador/?utm_source=chatgpt.com