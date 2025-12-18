Mauricio Choussy: El Salvador crecerá 3.5 % en 2025

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Mauricio Choussy, aseguró que El Salvador presenta una dinamización en su economía que propiciará un crecimiento mayor al cierre de 2025 de lo que se ha venido proyectando.

«Para mí El Salvador va a crecer más de lo que estaba estimado en el acuerdo con el FMI, para este año mi estimación es que el país va a crecer 3.5 %», afirmó.

Agregó que «lo que está sucediendo es que el tema de seguridad hace que las ganancias en seguridad sean ganancias en productividad porque «los hogares pueden consumir y las empresas tienen más ahorros en costos y son más eficientes sin gastar en seguridad».

Además, resaltó el papel las decisiones de ajuste fiscal atribuidas al gobierno del presidente Nayib Bukele y que han servido para disminuir la incertidumbre.

«Yo creo que las decisiones en materia de ajustar las cuentas fiscales y mejorar las situaciones de liquidez sí se les puede atribuir al gobierno, en el sentido de que han sido decisiones que van en la dirección correcta para disminuir la incertidumbre», subrayó.