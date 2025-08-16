Gobierno atiende a 25 familias afectadas por fuerte tormenta del viernes

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, aseguró que el Sistema Nacional de Protección Civil activó anoche el protocolo de lluvias por la emergencia que generó la fuerte tormenta del viernes.

Atendiendo inmediatamente a las personas afectadas por las inundaciones, esto llevó a la habilitación de cuatro albergues en San Salvador para la atención de 25 familias.

Además, hubo otras emergencias, 39 árboles caídos, 12 deslizamientos, 22 vías obstruidas, que ya están habilitadas. También, 130 viviendas dañadas por desbordamiento de ríos, de estas 110 fueron inundadas.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, dijo que se registró una buena cantidad de lluvia en corto tiempo, lo que provocó inundaciones y desbordamientos de ríos.

Mientras que, el ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó que el sistema de salud desplegó a 583 equipos para atender a los salvadores afectados por las precipitaciones, en total dieron 70 asistencias médicas.

Por su parte, el titular de Obras Públicas señaló que están trabajando en el cantón Dolores Apulo, por el desbordamiento del río Huilpa, en donde están desazolvando el canal. Además, las carreteras están habilitadas.