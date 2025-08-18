Presidente Bukele se pronuncia a favor de una completa transformación educativa

El presidente Nayib Bukele reaccionó esta tarde a las disposiciones anunciadas por la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, para empezar a transformar la educación salvadoreña.

«Para construir el El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo. DIOS UNIÓN LIBERTAD», publicó el mandatario.

Entre las acciones se encuentran: portar el uniforme limpio y ordenado, corte adecuado y presentación personal correcta. Además, en cada centro educativo se debe hacer un ingreso ordenado y saludo respetuoso.

«Este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes. Las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto», añadió la funcionaria.