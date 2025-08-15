Trump y Putin logran avances para la paz en Ucrania

La esperada reunión que sostuvieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el jefe de Estado de la Federación Rusa, Vladimir Putin, permitió abrir un camino más llano para la paz en Ucrania.

«Siguiendo este camino podemos lograr el fin del conflicto ucraniano», expresó el jefe de Estado ruso. También pidió que la UE deje de poner trabas al proceso, tras el amistoso encuentro con Trump.

En tanto, el dirigente de los Estados Unidos indicó que «Lo más importante, creo, es que tenemos una posibilidad bastante buena para llegar a la paz». De acuerdo con el jefe de Estado, fue una reunión productiva.

Los dos líderes conversaron por dos horas y 45 minutos en una base militar de Anchorage, Alaska. Este proceso busca llegar al fin de las hostilidades que comenzaron en Ucrania durante 2014.