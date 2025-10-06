Gobierno atiende emergencias por lluvias

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, brindó una actualización de las emergencias atendidas por las últimas lluvias y señaló que se tiene actualmente más de 300 cuadrillas para atender las emergencias que se están presentando.

Entre las obras se encuentra la limpieza de cunetas, de todos los sistemas de drenaje y desarrollando obras de mitigación de taludes.

El funcionario agrega que continuarán las lluvias, por lo que proseguirán con las obras que han venido ejecutando en los últimos días.

Entre las cárcavas que se están interviniendo se encuentran El Matazano, Campanera, Distrito Italia, y Bosques de Prusia, donde habían problemas de taludes.

Por las lluvias han atendido 731 emergencias atendidas por las lluvias en lo que va del año, el 47% de ellas corresponde a la caída de árboles, dijo el director de FOVIAL, Alex Beltrán.

“Un 38% de las actividades atendidas corresponde a deslizamientos de suelo o desprendimientos o derrumbes como el que tenemos en el kilómetro 6 (Comalapa)”, ahondó.