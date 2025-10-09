Viceministro Nelson Reyes: Fotomultas está dejando excelentes resultados

El viceministro de Trasporte, Nelson Reyes, dijo que la aplicación de las fotomultas en el país está dejando buenos resultados.

Esta medida vial se ha instalado en el bulevar Monseñor Romero y autopista Comalapa, donde hay limites de velocidad para los vehículos pesados y particulares, en donde reflejan una reducción de siniestralidad.

De enero a la fecha, la institución reporta una reducción del 8% en el número de fallecidos, desde el incremento a las infracciones con las reformas viales aprobadas a finales del año pasado.

Pero si reporta un incremento del 7% de todos los siniestros viales a escala nacional, como accidentes leves y graves, lesionados, y fallecidos.

La excesiva velocidad y la distracción son las principales causas de siniestros viales y muertes por accidentes de tránsito, expresó el funcionario.