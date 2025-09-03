Gobierno inicia construcción de nueva terminal de bandas de equipaje en aeropuerto El Salvador

Este miércoles ha dado inicio el proyecto de construcción de la nueva terminal de bandas de equipaje en el ala oriente del aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La nueva infraestructura, en la que se invertirán 47.2 millones de dólares, tendrá capacidad de movilizar 10,500 maletas por hora, lo que también ahorrará tiempo de desplazamiento a los viajeros que actualmente tienen que trasladarse a otra zona de la terminal para recogerlas.

Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), dijo que con la construcción de la nueva terminal de bandas de equipaje en el ala oriente del Aeropuerto Internacional de El Salvador comienza la segunda fase de modernización de la terminal aérea, que le permitirá atender la creciente demanda. «Hoy damos un paso más con el lanzamiento de la segunda etapa del plan de modernización, con una inversión de más de $245 millones. Este esfuerzo lo vamos a ejecutar en los próximos cuatro años, con fondos propios de CEPA y con el apoyo financiero de CEPA, afirmó Anliker.