Gobierno sigue invirtiendo en la modernización del Aeropuerto Internacional

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, detalló los avances que tiene el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, un proceso fortalecido durante la gestión del presidente Nayib Bukele.

«Somos, y seguiremos siendo, el Aeropuerto más seguro y más eficiente de la región», dijo el titular de la institución.

Anliker expresó que el proceso de modernización cuanta con varias fases. La primera tiene una inversión de $102 millones y la segunda de $245 millones.

Con la primera inversión consiste en cinco nuevas salas, ampliación en el área de prechequeo, son 122 puestos para áreas de chequeo, infraestructura eléctrica, renovación de cableado, bandejas de electricidad, entre otro.

La segunda fase que es la nueva terminal de equipaje, con seis salas más de abordajes, dos puestos de Migración y más puntos de Aduana, un edificio para dos mil parqueos. Además, se podría gestionar hasta 10,000 maletas por hora, manifestó Anliker.