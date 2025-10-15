Segundo Festival de Arte y Diseño se desarrollará el 25 de octubre en Chalchuapa

Este próximo sábado 25 de octubre se realizará el segundo Festival Arte y Diseño El Salvador, en su cuarta edición,

Este segundo Festival Regional se desarrollará en el Parque Arqueológico Tazumal, en el distrito de Chalchuapa, Santa Ana Oeste.

La actividad permitirá un espacio de comercialización de las Mypes, talleres vivenciales y habrá una pasarela de #SMODA.

Este tipo de evento es organizado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y tiene como objetivo apoyar a los emprendedores y Mypes.