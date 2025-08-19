Gobierno subsidiará familias de comunidad Tutunichapa 1 afectadas por lluvias

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que por las recientes afectaciones dejadas por las lluvias la noche del viernes y la madrugada del sábado, el Sistema Nacional de Protección Civil se desplegó de manera inmediata en el territorio para brindar asistencia humanitaria, ejecutar evacuaciones preventivas y acompañar el proceso de verificación técnica en las comunidades afectadas.
Detalló que resultados de estas evaluaciones reflejan que en la comunidad Tutunichapa 1, San Salvador Centro, “alrededor de 130 viviendas presentan un riesgo materializado».
«En primer lugar, como acción inmediata y prioritaria, se ha decidido establecer una declaratoria temporal de restricción de uso habitacional en el área afectada», sostuvo.
Dijo que en segundo lugar se implementará un subsidio de alquiler para las familias afectadas. “Este apoyo económico permitirá que los habitantes puedan salir de la zona en riesgo y trasladarse a espacios seguros, en calidad de solución habitacional temporal», indicó.
“Por mandato de nuestro Presidente Nayib Bukele estamos trabajando para apoyar a las familias afectadas con el apoyo económico de $300 dólares por un año», expresó por su parte la ministra de Vivienda, Michelle Sol, en conferencia de prensa brindada esta noche.