Gobierno subsidiará familias de comunidad Tutunichapa 1 afectadas por lluvias

«En primer lugar, como acción inmediata y prioritaria, se ha decidido establecer una declaratoria temporal de restricción de uso habitacional en el área afectada», sostuvo.

Dijo que en segundo lugar se implementará un subsidio de alquiler para las familias afectadas. “Este apoyo económico permitirá que los habitantes puedan salir de la zona en riesgo y trasladarse a espacios seguros, en calidad de solución habitacional temporal», indicó.