Maluma llega a El Salvador con su gira «Pretty + Dirty»

Los salvadoreños vivirán una noche llena de ritmo, reguetón y energía este 23 de agosto, cuando Maluma se presente en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González como parte de su esperada gira mundial «Pretty + Dirty Tour».

Gracias a las condiciones de seguridad que hoy vive El Salvador, el país se ha consolidado como un destino ideal para grandes espectáculos internacionales.

El ídolo global de la música urbana promete un espectáculo inolvidable con todos sus éxitos, una producción de primer nivel. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única!

Si quieres adquirir entradas para este concierto histórico de la gira #PrettyDirtyTour de @maluma, en el estadio Jorge «Mágico González» para este próximo sábado 23 de agosto, puedes adquirirlo en smartticket.fun/es, pero no te demores, que ya quedan pocas.

#MalumaEnElSalvador #PrettyDirtyTour #ElSalvador