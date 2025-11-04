Simplifican compra de unidades nuevas

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, realizó esta tarde la presentación de dos trámites digitales en la planta forma Simple.SV relacionados con la Dirección General de Transporte Terrestre, relativo al transporte público.

«Estamos hablando del trámite de exención del IVA para el ingreso de nuevas unidades o destitución de unidades del transporte colectivo que se podrá realizar de manera digital en Simple.SV reduciendo los tiempos de resolución a menos de 20 días», explicó el funcionario.

Los transportistas también podrán solicitar la certificación del tarifario en la plataforma digital con tiempos de respuestas de 10 días.

Añadió Reyes que con estas acciones están buscando la inversión en las unidades del transporte colectivo.

Agregó que la meta es que todos los trámites sean digitales y expeditos.