Inician obras para intervenir talud en km 6 en Comalapa

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció el inicio de obras para dar solución a un talud que se formó esta madrugada en el kilómetro 6 de la autopista a la carretera a Comalapa.

El funcionario dijo que por las lluvias se produjo esta madrugada un desprendimiento de tierra y “hoy vamos a dar inicio con la mitigació en este lugar para prevenir riesgos por lluvias”.

Detalló que el talud tiene 1,250 metros cuadrados de extensión y aseguró que con esta obra se espera que las familias estén seguras y que no sufran más inconvenientes por las lluvias.

El director ejecutivo de FOVIAL,Alex Beltrán, afirmó que el desprendimiento arrastró alrededor 80 metros cúbicos de material bloqueando dos carriles de la carretera a Comalapa, en dirección al aeropuerto.

Sostuvo que actualmente se está ejecutando labores de limpieza y perfilado. «Estamos quitando el material vegetal que ha generado que por la saturación del agua se deslice”, remarcó.

Las obras se ejecutarán en un plazo de 20 días y beneficiarán a más de 66,000 conductores que utilizan a diario la vía.