Presidente Bukele anuncia nuevo récord en incautación de droga

El presidente de la República, Nayib Bukele anunció es tarde un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional con la interceptación de una embarcación con droga a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de las costas salvadoreñas..

Se trata de una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos, que transportaban 1,795 kilos de cocaína, con un valor de más de $44.8 millones.

«Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional. Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de nuestras costas, una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos, que transportaban 1,795 kilos de cocaína, valorados en más de $44.8 millones de dólares», publicó el mandatario.

Agregó que solo en alta mar, durante 2024 y en lo que va de 2025, se han incautado 39 toneladas de droga, con un valor que supera los $977 millones de dólares.

«Un golpe contundente al narcotráfico internacional. Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo», apuntó.