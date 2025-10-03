Prohíben «lenguage inclusivo» en todos los centros educativos

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que por disposición de la ministra de Educación, Karla Trigueros, a partir de este día, queda terminantemente prohibido el llamado «lenguaje inclusivo» en todos los centros educativos públicos y dependencias de la institución.

«A partir de hoy, el llamado “lenguaje inclusivo” está prohibido en todos los centros educativos públicos de nuestro país», reaccionó el mandatario en sus redes sociales.

Con esta medida, se garantiza el buen uso del idioma en todo material y contenido, además de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia, indicó por su parte la titular de Educación.

Esta acción se suma a las primeras disposiciones establecidas por la ministra Trigueros con relación a los valores cívicos y morales dentro de las escuelas públicas.

Queda prohibido usar “palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, nosotrxs, jóvenxs o cualquier otra deformación lingüística que se refiera a la ideología de género».