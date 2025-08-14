El Salvador erradica el trabajo infantil en el rubro de la construcción

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció la erradicación del trabajo infantil en a industria de la construcción, el segundo rubro que se suma a este objetivo después del sector azucarero, en el área de recolección de la zafra de caña de azúcar.

«Hemos adquirido un compromiso de luchar, de forma permanente, por la erradicación del trabajo de niños y niñas», remarcó el funcionario en un acto especial celebrado esta mañana ante la presencia de representantes de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Asociación Salvadoreña de Industriales, COAMSS/OPAMSS, y otros sectores.

Castro afirmó que el sector de la construcción es el segundo rubro donde no existe trabajo infantil, debido a las acciones orientadas a ese objetivo, y con la finalidad de proteger a los niños y mejorar sus condiciones.

«Este ha sido un esfuerzo sistematizado, institucionalizado, a través de las inspecciones del ministerio, lo cual nos ha permitido constatar la inexistencia de niños y niñas trabajando en este sector. Esto es parte del compromiso del Presidente de la República, Nayib Bukele, y la Primera Dama Gabriela de Bukele, de trabajar con la primera infancia de El Salvador», detalló.