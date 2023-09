Medio de comunicación francés destaca seguridad en El Salvador

El medio de comunicación internacional France 24, destaca en una de sus publicaciones que los turistas y surfistas visitan la costa salvadoreña con más tranquilidad por las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Don Miguel Delgado, del restaurante «Esquina La Comadre», no escucha lo que dicen los organismos que defienden a los pandilleros, porque estos grupos no se tocaron el corazón para atacar a la población. «Ellos no escatimaban en quitar la vida a cualquier persona», expresó.

Rose Perron Escobar, una surfista canadiense que vista las playas de El Salvador para practicar con su tabla en las olas, dijo que a escucha cosas negativas de este país; sin embargo, ya están en el lugar, todo es diferente.

A juicio de esta extranjera, las medidas de seguridad, como el régimen de excepción, sí fue la mejor decisión del gobierno del presidente Bukele.

Para Salvatore Escalante, fundador del tour operador «Tunco Life», con esta nueva administración gubernamental han sentido la diferencia, gracias a la promoción de turística, hoy hay más visitantes extranjeros y en un clima seguro.

https://x.com/nayibbukele/status/1705414500801774037?s=20