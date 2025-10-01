Presentan proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó este martes el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2026 por un monto de $10,555.6 millones.

El funcionario detalló que se trata de un presupuesto «balanceado» y que cuyos ingresos estimados respaldan los gastos del Gobierno Central como salarios, servicios y transferencias.

En educación se contempla una asignación presupuestaria de $1,524.7 millones; Salud, $1,325 millones; Seguridad y Defensa $1,037.2 millones e Inversión Pública $2,261 millones.

«Este proyecto de presupuesto está directamente vinculado a las nuevas oportunidades de progreso y desarrollo económico que estamos potenciando, así como las prioridades establecidas por el Presidente Bukele para este segundo mandato», dijo el funcionario durante la presentación.

Además, dijo que es un proyecto en el que los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales.