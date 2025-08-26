Presidente de ANDA confirma finalización de trabajos en Estación Central tiempo récord 

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Jorge Castaneda, confirmó que han finalizado los trabajos en la Estación Central, del Sistema Zona Norte, en el menor tiempo del esperado.

Afirmó que el sistema está operando y el servicio se restablecerá de forma progresiva.

«Informamos a los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador que hemos concluido la reparación de la tubería principal de la Estación Central del Sistema Zona Norte. Asimismo, finalizamos las labores de compactación y realizamos con éxito las pruebas hidráulicas», detalló.

El Sistema Zona Norte ha reiniciado operaciones, por lo que ha comenzado con el llenado de tuberías para restablecer gradualmente el servicio a la población afectada por la interrupción del líquido:

Mejicanos, Miralvalle, Escalón, San Benito, Blvd. Los Próceres, alrededores del Estadio Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.